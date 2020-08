In Nonntal gibt es nun auch Covid-Tests

Testergebnisse werden morgen schon erwartet

Ob die zusätzliche Teststation in der Stadt Salzburg notwendig war, bleibt fraglich. Beim „Krone“ Lokalaugenschein am frühen Nachmittag blieb der große Ansturm der Gratis-Tester nämlich aus. Insgesamt haben sich aber bis Dienstag Nachmittag 1088 Personen im Bundesland Salzburg bei der Corona-Hotline 1450 zum Test angemeldet. Außerhalb der Stadt Salzburg gibt es noch weitere Test-Stationen beim Tauernklinikum Zell am See und in St. Johann im Pongau. „Die Auswertung der Testergebnisse läuft bereits“, hieß es aus dem Büro des Gesundheitsreferenten Christian Stöckl. „Innerhalb von 48 Stunden sollen die Ergebnisse vorliegen – es dauert ein Bisschen, weil es so viele sind.“