NS-Bilder per Handy verschickt: Bewährungsstrafe

Der 37-jährige Angeklagte ist am Dienstag bei dem Prozess am Landesgericht Salzburg wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz 3g schuldig gesprochen worden. Der Salzburger bekam eine Freiheitsstrafe von 15 Monaten auf Bewährung als Zusatzstrafe zu einer früheren Verurteilung und eine Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro.