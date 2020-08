Debakel! Grabner mit Arizona Coyotes vor dem Aus

Michael Grabner steht im Dress der Arizona Coyotes vor dem Saison-Aus in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL: Die Kojoten wurden im vierten Spiel der „best of 7“-Serie von der „Lawine“ aus Colorado gleich mit 7:1 überrollt und müssen nun dreimal in Folge gewinnen, wollen sie noch in die nächste Phase aufsteigen. In seinen 12:45 Minuten auf dem Eis blieb der Kärntner ohne Scorerpunkt.