Unbekannte brachen elf Lkw in Laakirchen auf

Bislang Unbekannte stiegen in der Nacht zum 18. August in ein Firmengelände in Laakirchen ein. Dazu schnitten sie ein Loch in die Umzäunung und gelangten so auf das Gelände. Dort schlugen sie die Seitenscheiben von Sattelzugfahrzeugen ein und stahlen insgesamt elf digitale Fahrtenschreiber.