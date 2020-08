Gärende Kartoffeln lösten Feuerwehreinsatz aus

Ein Passant hat am Sonntagnachmittag der Polizei einen erheblichen Schaumaustritt aus einem geparkten LKW in der Haidestraße in Wels-Neustadt gemeldet. Die Welser Feuerwehr wurde daraufhin wegen des befürchteten Gefahrstoffaustritts sofort zur näheren Untersuchung an die Einsatzstelle gerufen. Doch die Einsatzkräfte konnten rasch Entwarnung geben.