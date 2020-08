Prüfung der Rückreisenden „eine Herausforderung“

Für Kroatien gilt seit Montag eine Reisewarnung; wer es am Wochenende nicht nach Hause geschafft hat, muss in Quarantäne. Fest steht aber: die genaue Überprüfung ist eine Herausforderung. Denn ob jemand wirklich in den als sicher geltenden Ländern Slowenien oder in Italien war, oder doch aus Kroatien zurückkehrt, lässt sich an der Grenze nicht garantiert feststellen. Über den Assistenzeinsatz des Bundesheers spricht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner mit Damita Pressl. Außerdem in den krone.tv-News: der Schulstart im Herbst, die Anzahl der Neuinfektionen und die anhaltenden Proteste in Belarus.