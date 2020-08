Nebengebäude brannte im Siedlungsgebiet Völkendorf

Die Villacher Feuerwehren mussten am Montag gegen 2.45 Uhr in den Stadtteil Völkendorf ausrücken. In dicht bebautem Siedlungsgebiet war es zu einem Brand in einem Nebengebäude gekommen. Mit schwerem Atemschutz konnte das Feuer rasch eingedämmt und ein Ausbreiten auf das Wohnhaus und Nachbargebäude verhindert werden.