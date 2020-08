MA-48-Mitarbeiter am Schwedenplatz attackiert

Festnahme in Bus

Im Zuge einer Sofortfahndung klickten dann in einem Bus der Wiener Linien die Handschellen. Gegen den 40-Jährigen wird wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung ermittelt. Die Berufsrettung Wien kümmerte sich notfallmedizinisch um die MA-48-Mitarbeiter. Der 45-Jährige wurde in ein Spital gebracht, der 30-Jährige konnte in häusliche Pflege entlassen werden.