Lernen zusammenzuhalten

Dass ich in der Sache dem Direktor der Staatsoper inhaltlich zustimme, brauche ich nicht weiter zu erwähnen. Wagt man aber einen Schritt aus der Blase der klassischen Musik hinaus, ist diese durchaus brutal geführte Auseinandersetzung ein erster Indikator, was der Kulturszene bevorsteht. Ich beschränke mich auf den Bereich der klassischen Musik - darin kann ich am ehesten eine Aussicht wagen. Die Corona-Krise zeigt, wie verletzlich wir in diesem Bereich sind. Das liegt einerseits an der fehlenden Relevanz dessen, was wir tun, an teils fehlendem Willen, in Inhalt und Form zu neuen Ufern aufzubrechen. Zudem an selbstverschuldet strukturellen Problemen: Viele Kids kommen mit Musik nicht mehr in Berührung, denn meist ist die soziale Herkunft der entscheidende Faktor, ob Musik im Leben unserer Kinder eine Rolle spielt.