Pechsträhne endete für KTM-Pilot im Krankenhaus

Beim ersten WM-Lauf in Lettland nach 154 Tagen coronabedingter Pause hatte Rene Hofer noch Glück im Unglück und blieb, nachdem er von meherer Konkurrenten nach einem Sturz überrolt worden war, unverletzt. „Die Schmerzen in der Schulter und im Knöchel halten sich in Grenzen“, zeigte sich der Alberndorfer tapfer und ging zwei Tage später erneut an den Start. Beim zweiten Rennen in Kegums erwischte es Hofer aber schlimmer.