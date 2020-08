„Hat mein Leben verändert“

Vor genau drei Jahren bestritt Kofler in Spielberg seinen ersten Einsatz in der Motorrad-WM. Dank einer Wildcard durfte er in der kleinsten Klasse Moto3 starten. Die beiden nächsten Jahre folgte wieder jeweils ein Wildcard-Einsatz am Red Bull Ring. Seit heuer ist der Attnanger aber Stammfahrer in die Motorrad-WM.