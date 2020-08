Mutiger Zeuge stellte Diebesduo in Mauthausen

Ein mutiger Zeuge ertappte am Mittwoch um 3.45 Uhr früh in Mauthausen einen Arbeitslosen (18) aus Ried in der Riedmark und einen arbeitsloser Rumänen (27) bei Kellereinbrüchen und Fahrraddiebstählen. Das Diebsduo flüchtete mit zwei zuvor gestohlenen Fahrrädern.