Nach Überfall tappen Kriminalisten noch im Dunkel

Gegen 11.38 Uhr am Mittwoch drückten die vier Mitarbeiter der Raiffeisenbank in der Münchner Bundesstraße in Salzburg-Liefering den Alarmknopf. „Die Tatverdächtigen waren noch in der Bank als die Opfer den Knopf betätigt haben“, berichtet Polizeisprecher Hans Wolfgruber. Doch kurze Zeit später verschwanden die beiden bewaffneten mutmaßlichen Bankräuber in Sakko, Hemd und Mundschutz bereits mit einer laut Polizei geringen Menge Bargeld vom Tatort. „Es gibt bereits erste Hinweise aus der Bevölkerung“, erzählt Wolfgruber. Waren es Passanten, Nachbarn oder Autofahrer, die die beiden Gauner am Donnerstag als Augenzeugen beobachteten? „Da ist alles dabei“, so Wolfgruber.