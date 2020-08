E-Bike-WM für zu Hause mit großem Gewinnspiel!

Ob auf der Hütte oder zu Hause - hier kann wirklich jeder die WM-Strecke zu sich nach Hause holen. Mit dem E-Bike WM Live-Stream hat der Zuseher die Möglichkeit, die WM Strecke 2021 „Jedermann“ zu erkunden und zu begutachten, ohne selbst vor Ort in Ischgl zu sein. Entertainer und Musiker Max Schmiedl führt gemeinsam mit einem Überraschungspromi durch die WM-Strecke und gewährt tiefe Einblicke in die anstehenden Projekte der E-Bike WorldFederation, wie der E-Bike WM 2021 in Ischgl und dem E-Bike Cup 2020 am 26. September 2020 in Pörtschach am Wörthersee.