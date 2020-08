Pilot blieb nach Gleitschirmunfall unverletzt

Ein Pilot (36) startete auf der Bergstation Waldalm bei Rauris im Pinzgau mit einer Passagierin (63) zu einem Tandem-Gleitschirmflug. Kurz vor der Landung sackte der Schirm nach unten. Die Mitfliegerin hakte dadurch mit ihren Füßen an einem Zaun ein und stürzte daraufhinz zusammen mit ihrem Piloten in eine Wiese des Landesplatzes im Gemeindegebiet von Rauris. Die Passagierin wurde nach der Erstversorgung verletzt mit dem Notarzthubschrauber Alpin Heli 1 in das Krankenhaus nach Zell am See geflogen, der Pilot blieb unverletzt.