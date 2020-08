Lenker (18) leugnet absichtliche Attacke mit Auto

Nach einer Massenschlägerei in Wien-Favoriten am Wochenende haben sich am Mittwoch noch zwei Verdächtige in Haft befunden. Ein 18-Jähriger, der einen 24-Jährigen mit seinem Pkw angefahren und verletzt hatte, versichert, das sei nicht vorsätzlich geschehen. Das berichtete sein Verteidiger Nikolaus Rast. Unklar ist, wer im Anschluss mit einem Golfschläger auf den 24-Jährigen einschlug.