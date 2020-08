Pkw überschlug sich und blieb am Dach liegen

In weiterer Folge überschlug sich sein Wagen und kam auf der Fahrbahn auf dem Dach zu liegen. Der Unfalllenker wurde dabei leicht verletzt, konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und nach der Erstversorgung von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht. An beiden Autos entstand schwerer Sachschaden. Ein bei dem Lenker durchgeführter Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung. Zur Bergung und Aufräumarbeiten war die FF St. Paul im Lavanttal mit 21 Mann im Einsatz.