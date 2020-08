Auto-Rowdy war Dieb, Betrüger, Zechpreller Kopieren

Dabei fiel den aufmerksamen Polizisten die Ähnlichkeit des Mannes mit einem Tankbetrüger und Zechpreller auf, der vor knapp einer Woche in Gmünd zugeschlagen hatte. Auf das Konto des Verdächtigen ging auch ein Ladendiebstahl wenige Tage zuvor in Waidhofen an der Thaya. Bei der weiteren Überprüfung wurde die Liste der Delikte immer länger: Sichergestellt wurden Kennzeichen, die in Gars am Kamp gestohlen und bei mehreren Tankbetrügereien im Waldviertel verwendet worden waren. Und schließlich erwies sich auch das Auto als gestohlen.