Mit der „Krone“ zur 22. Wiener Restaurantwoche!

Es ist wieder soweit - das größte Gourmetevent Wiens startet in die 22. Runde! Von 31. August bis 06. September bietet sich Feinschmecker*innen erneut die Möglichkeit, sieben Tage lang in rund 80 Restaurants Spitzenküche in und um Wien zum Fixpreis zu verköstigen. Gewinnen Sie mit der „Krone“ einen VIP-Brunch oder Dinner mit Weinbegleitung! Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.