Zwei junge Biker bei Auffahrunfall schwer verletzt

Am 9. August 2020 gegen 11.05 Uhr fuhr ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden mit seinem Traktor in Bad Goisern auf der „Salzkammergutstraße B-145“ im Bereich der „Sankt Agatha Geraden“. Hinter ihm fuhren zwei Freunde mit ihren Motorrädern, ein 19- Jähriger aus dem Bezirk Gmunden und ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Liezen. Als der Traktorfahrer am rechten Fahrstreifen stehen blieb, um nach links in eine Hauseinfahrt einzubiegen, musste er aufgrund des Gegenverkehrs anhalten.