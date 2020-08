Nach Hoch „Detlef“ lässt uns nun „Emil“ schwitzen

Was für ein Sommerwochenende! Hoch „Detlef“ bescherte uns zuletzt Badewetter vom Feinsten. Doch die sonnigen Traumtage haben Schattenseiten. Überfüllte Parkplätze an den Seen können den Badetag schon trüben. Auch wer zu Hitze-Kopfschmerzen neigt, sollte lieber einen Gang runterschalten, denn nun kommt „Emil“.