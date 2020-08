Kunststoffplatten als Werkzeug für mehr Klarheit

Dass Oberösterreich das Industriebundesland Nummer eins ist, ist bekannt. Als Zulieferer für die Autobranche und in Sachen Kunststofftechnik ist unser Bundesland ebenfalls eine große Nummer. Was nicht so viele am Radar haben, ist die Vorzeigerolle in der Medizintechnik. Jetzt, in der Corona-Krise, macht dabei nicht nur GENSPEED Biotech von sich reden. Auch Greiner Bio-One zeigt auf.