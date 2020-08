Drei Festnahmen am Rudolfskai

Feiernde gerieten am Samstagabend am Rudolfskai in Streit. Mehrere junge Männer waren laut Polizei daran beteiligt. Als die Beamten versuchten, den Streit zu schlichen, wurden sie selbst Opfer von Gewaltattacken. Bilanz: Drei Festnahmen und mehrere Anzeigen. Und: Auch am Salzburger Makartsteg flogen die Fäuste.