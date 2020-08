Kind (3) beim Einparken angefahren

Eine Hochzeit wurde am Samstagabend in Salzburg-Lehen gefeiert. Dabei tobte und spielte auch ein dreijähriger afghanischer Bub herum. Laut Polizei lief der Bub rückwärts auf die Fahrbahn der Hans-Sachs-Gasse. Just zu dem Zeitpunkt als eine Autofahrerin (31) ihren Wagen einparken wollte. Es folgte ein Zusammenstoß: Der Bub wurde an der Stirn und am Arm verletzt und ins Krankenhaus gebracht.