Paragleiter aus Baumkrone in Mayrhofen geborgen

„Doch plötzlich geriet der Schirm nach hinten, der Mann befand sich in einem unkontrollierten Sinkflug und aktivierte den Rettungsschirm“, schildert der Beamte. Die Notlandung des 44-Jährigen endete in einer Baumkrone in 22 Metern Höhe. Passanten hatten den Vorfall zum Glück gesehen und die Rettungskette in Gang gesetzt.