Hochwasserfotos von 1959: „Eine ganz andere Zeit“

Der Ortsfeuerwehrkommandant Hartmut Wetteskind (44) weiß: „Hochwasser standen damals an der Tagesordnung in Bischofshofen.“ Nach dem Starkregen am Sonntag und am Montag stieß Wetteskind zufällig beim Durchforsten des Archivs der Floriani-Jünger auf historische Aufnahmen aus einer Zeit vor Schutzdämmen, Verbauungen oder anderen Regulationsmaßnahmen.