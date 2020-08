Flasche über Kopf gezogen: Rauferei in Innsbruck

Um 4.35 Uhr in der Nacht auf Sonntag kam es vor einem Lokal in Innsbruck zu einer Prügelei von mindestens drei Beteiligten, gibt die Polizei am Sonntag bekannt. „Dabei zerschlug ein 20-jähriger Österreicher einem 23-jährigen Türken eine Glasflasche auf dem Kopf, wodurch dieser verletzt wurde“, schildert die Exekutive.