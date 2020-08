Gaskocher löste Vollbrand einer Almhütte aus

Die zwei Urlauberinnen wollten am Samstag gegen Mittag sich in der „Wegscheid Reit Hütte“ in Abtenau ausruhen, kochten dazu mit einem Zwei-Flammen-Gaskocher Teewasser auf. Doch plötzlich, so die beiden Deutschen, habe der Gaskocher zu brennen begonnen. Löschversuche scheiterten, das Feuer griff auf den Tisch und danach auf die ganze Hütte über.