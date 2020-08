Unfall: Gailtalstraße war für eine Stunde gesperrt

Beide Autos wurden in den angrenzenden Böschungs- und Wiesenbereich geschleudert und schwer beschädigt. Der 71-Jährige, der 57-Jährige und dessen 55-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert. Am Rücksitz des 57-jährigen befanden sich ein 9-jähriges Mädchen und ein 8-jähriger Bub. Beide blieben unverletzt. Die Alkotests verliefen negativ.