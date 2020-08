Libanon: Heimische Hilfe nach der Schockwelle

„Wir sind seit 14 Jahren im Libanon. Zu all dem Leid droht jetzt noch eine Hungersnot“, weiß der Kärntner Stefan Fritz vom Hilfswerk International, das auf Flüchtlingshilfe, Gesundheitsprogramme und humanitäre Hilfe setzt. Von der Voestalpine wird ein Ausbildungsprojekt finanziert. Mireille Karaki, vom Hilfswerk Libanon, hat die Explosion hautnah miterlebt: „Keine Worte können beschreiben, was geschehen ist - eine Apokalypse. Alles liegt in Trümmern, es riecht nach Salpetersäure.“ Nach dem Drama wird die Hilfe ausgeweitet. Auch die Caritas hilft, stellt Unterkünfte und Essen.