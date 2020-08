1600 Schüler stürmen die Sommerschule in Salzburg

Mittlerweile steht das Konzept der Sommerschule. Vor einigen Wochen sah das anders aus: „Die ersten Anmeldungen trudelten ein, bevor es überhaupt eine Struktur gab“, schildert Schwarz. Es fehlte an klaren Gehaltsangaben für Lehrer und Studenten, inhaltlichen Richtlinien sowie genügend Personal. „Das Hin und Her bei der Bezahlung sowie die ständig wechselnden Bedingungen veranlassten viele Lehrer dazu, nicht an der Sommerschule zu unterrichten “, so Katharina Moltinger, Volksschullehrerin in Hallein. An ihrer eigenen Schule meldete sich niemand freiwillig.