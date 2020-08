Früheres KGB-Hauptquartier kommt unter den Hammer

Die staatliche Immobilienverwaltung Lettlands will in einer Online-Auktion das frühere Hauptquartier des sowjetischen Geheimdienstes KGB versteigern. Angebote für das seit geraumer Zeit leerstehende Gebäude im Zentrum der lettischen Hauptstadt Riga können vom 13. August bis 14. September abgegeben werden, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Der Startpreis beträgt gut 4,2 Millionen Euro.