„Haben uns Namen gemacht, der für Qualität steht“

Nur Landestheater so viele Preise

In der Kategorie „Operette“ wird die Opernstudio-Produktion „Polnische Hochzeit“ in der Regie von Gregor Horres ausgezeichnet. Als beste weibliche Nachwuchssängerin überzeugte Florence Lasseau als Annio in der Mozartoper „La Clemenza di Tito“. Kein anderes Theater in Österreich holte so viele Preise, die Volksoper ist an zweiter Stelle mit drei Auszeichnungen. Im Rahmen der Preisverleihung wurde Plácido Domingo für sein Lebenswerk geehrt. Erstmals gab es einen Sonderpreis für ein Kindermusiktheater, der an die Seefestspiele Mörbisch mit „Land des Lächelns für Kinder“ ging.