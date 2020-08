Ferienprojekt bringt Kinder auf den Sportgeschmack

Die Sportveranstaltung soll vor allem dazu dienen, dass Kinder ihre Lieblingssportart entdecken und später dem jeweiligen Verein beitreten können. Unter 20 Coaches, die heuer mitwirken, ist auch der Salzburg-Ducks-Spieler Kris Denton (27) aus Texas. Er selbst hat bereits als Kind mit dem Footballspielen begonnen. Heute bereitet es ihm große Freude, dem Nachwuchs den Spaß an der Sportart zu vermitteln. Ein Junge meldet sich gleich und erzählt der „Krone“: „Ich will in den Footballverein!“