Tirol ist gut aufgestellt, dennoch Luft nach oben

In Tirol gibt es 14 Einrichtungen für Frauen und Mädchen, vier Angebote für Kinder und zwei für Täterarbeit. Wie gut all diese Einrichtungen in der Prävention und im Umgang mit Opfern von Gewalt funktionieren, wurde evaluiert – das Ergebnis am Donnerstag präsentiert. Fazit: Der Ist-Zustand ist gut, doch es gibt Luft nach oben.