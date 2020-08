„Ich will das härteste Radrennen Europas schaffen“

Krankheit kaum bekannt, Diagnose daher erst spät

Als weiterer Schritt zur Diagnose erfolgt eine Gewebeentnahme (Biopsie), um Ablagerungen festzustellen. Die Untersuchungen erfordern viel Erfahrung, interdisziplinäre Zusammenarbeit und machen daher nur in spezialisierten Zentren Sinn. Diese findet man in Österreich lediglich in Wien und Innsbruck. „Für AL-Amyloidose gibt es derzeit keine offiziell zugelassene Therapie. Man orientiert sich daher an ähnlichen Erkrankungen. Die dabei verwendeten Immuntherapien zerstören die Plasmazellen und verhindern dadurch die abnorme Produktion der freien Leichtketten“, so die Expertin. Auf die erste Therapieform hat Herr Graser nicht gut angesprochen, wie er berichtet: „Die freien Leichtketten sind sofort wieder gekommen. Dann durfte ich an einer amerikanischen Studie teilnehmen und bekam einen Antikörper, der das abgelagerte Amyloid ,auswäscht‘.