Die „Experience Edition“ der Vienna City Card

Kulinarische Vielfalt entdecken

Wer gerne gut isst, kommt mit der „Vienna City Card Experience Edition“ ebenso auf seine Kosten. Mit der Karte gibt es 20 Prozent Rabatt bei vielen Gastronomiepartnern. Der Rabatt kann beliebig oft in Anspruch genommen werden. Kaffeehausklassiker wie das Café Landtmann sind dabei, aber auch Traditionsbetriebe wie der Zwölf Apostelkeller und Restaurants mit viel Ambiente, wie das Restaurant Hansen in der alten Börse am Ring und das Vestibül im Burgtheater. Im Restaurant Wrenkh gibt es nicht nur Ermäßigung auf Speisen und Getränke, auch die Kochkurse des Lokals können vergünstigt gebucht werden. Und was wäre Wien ohne Wein? Der Heurige Mayer am Pfarrplatz ist ebenso Partner der „Vienna City Card Experience Edition“ wie das Bioweingut Obermann und der Heurige Zum Berger.