Osttiroler Tourismus setzt auf goldenen Herbst

Dolomitenmann „noch“ am Programm

Auch der Dolomitenmann soll Anfang September, wie geplant, stattfinden. „Wir sind sehr stolz auf dieses Event, da es zeigt, was Osttirol alles in puncto Outdoor-Sport zu bieten hat“, so Theurl: „Die Nachfrage ist jedenfalls groß. Teilnehmer haben sich bereits für den Wettbewerb angemeldet und auch Zimmer gebucht.“