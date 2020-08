Der Motorrad-Gigant ist härter als Titan

Hart zu den Gegnern, noch härter zu sich selbst - diesmal sogar etwas zu hart! Denn angetrieben vom Ehrgeiz, bereits am Wochenende in Brünn wieder am Start zu stehen, ruinierte MotoGP-Titelverteidiger Marc Márquez durch die Belastung in seiner intensiven Reha die im rechten Oberarm eingesetzte Titanplatte. „Die erste Operation war erfolgreich, aber wir hatten nicht damit gerechnet, dass die Platte ungenügend ist. Der Fahrer hatte keine Schmerzen“, so der behandelnde Doktor Xavier Mir in Barcelona. Der die Platte durch eine neue Fixierung austauschte - „erst ab Mittwochabend kann man die Genesungszeit realistisch einschätzen.“ Márquez hatte sich im ersten Saisonrennen 2020 in Jerez den rechten Oberarm gebrochen, worauf die Fraktur mit einer Platte und zwölf Schrauben fixiert worden war.