„Wir haben nicht viel Zeit“

Lausitzring steht an



Dieses Unterfangen wird aber gar nicht so einfach, denn schon kommende Woche gehts am Lausitzring weiter. „Ich bin mit meinen Ingenieuren in ständigem Kontakt, die Zeit ist knapp, aber ich hoffe, dass wir uns steigern können.“ Zudem sollte Eng auch die Strecke entgegen kommen, am Lausitzring war er 2018 erstmals am Podium.