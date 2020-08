Diese Künstler prägen die Jubiläumsaugabe

Mezzosopranistin Marianne Crebassa (33) feierte 2012 ihr Festspieldebüt. Engagements in Salzburg folgten 2013, 2014 und 2017. Jetzt spielt sie die Dorabella in „Così“, harmoniert super mit Elsa Dreisig als Fiordiligi. Die feierte in der Oper am Sonntag ihr szenisches Debüt. Und was für eines! Die Sopranistin ist in Salzburg keine Unbekannte. 2017 und 2018 zeigte sie ihr Können bei Orchesterkonzerten. Seit 2017 ist sie ein Ensemble-Mitglied der Berliner Staatsoper. Trotzdem galt sie bislang noch als Geheimtipp.