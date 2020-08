Am Juliana Trail im „Wilden Westen“ Sloweniens

Und so verwundert es anfangs, dass die Wanderung nicht gleich in die Julier, sondern entlang der Sava zuerst auf die Hänge der gegenüberliegenden Karawanken führt. „Von den Blumenwiesen hier hat man die schönsten Ausblicke auf den 2864 Meter hohen Triglav“, so Šolar. Denn der höchste Berg Sloweniens wird unser Begleiter sein.