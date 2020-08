Hochwasser: „Bereiten uns auf das Schlimmste vor“

Der starke Regen in Oberösterreich sorgt weiterhin für Hochwassergefahr, vor allem in der Stadt Schärding. Dort ist Dienstagvormittag Zivilschutzalarm ausgelöst worden. In der krone.tv-News-Show schalten wir zu „Krone“-Redakteurin Lisa Stockhammer und sprechen über die dramatische Lage vor Ort. Das und weitere Top-Themen des Tages präsentiert Raphaela Scharf in Ihrem News-Update am Dienstag.