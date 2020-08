Familienzeit im Romantik Seehotel Jägerwirt

Lage & Anreise:

Das Romantik Seehotel Jägerwirt liegt auf 1763 Metern Seehöhe an einem schillernden Bergsee an der Grenze zu Kärnten-Steiermark. Die Turracher Höhe garantiert im Sommer wie im Winter jede Menge Abwechslung, von aktiven Freizeitmöglichkeiten in der Natur über Wellness-Angebote im Romantik Seehotel Jägerwirt bis hin zu schneesicheren Pisten im Winter. Die Turracher Höhe ist der Grenzpass zwischen Kärnten und Steiermark am Nationalpark Nockberge und ist über die Turracher Bundesstraße (B 95) sehr leicht zu erreichen.