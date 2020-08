Auf Hitzetage folgt nun eine regnerische Periode

Parkplätze und ein freies Stück Liegewiese bei Seen und in Bädern waren in den vergangenen Tagen Mangelware in Oberösterreich. Das Hitze-Gastspiel mit teilweise über 30 Grad ist aber vorerst wieder beendet. „In den nächsten Tagen wird es in ganz Oberösterreich sehr nass sein, die Temperaturen werden nur über knapp 20 Grad klettern“, weiß Ubimet-Meteorologe Florian Pfurtscheller. Schon heute, Montag, könnte der anhaltende Starkregen auch die Einsatzkräfte beschäftigen. „Es wird große Regenmengen geben, vor allem bei kleineren Bächen und Flüssen kann es zu Hochwasser kommen“, so Pfurtscheller. Unwetter sind keine in Sicht. Im Juli wurden österreichweit 489.896 Blitzentladungen erfasst – 87.086 davon gingen in OÖ nieder.