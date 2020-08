Polizei fand in Wohnung Mann mit Schnittwunden vor

Mann mit zwei Schnittwunden

Neben dem Wohnungsmieter stießen die Beamten dort auf einen 27-jährigen Landsmann, „der zwei tief klaffende Schnittwunden am linken Oberarm aufwies“, heißt es vonseiten der Exekutive. Der Verletzte wurde sofort in die Innsbrucker Klinik gebracht. Im Zuge einer Befragung gab er an, dass er sich die Verletzungen selbst zugefügt habe.