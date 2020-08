Zwei Autos kollidierten mitten im Kreisverkehr

Ein 70-jähriger Mann wollte von der Gaisbergstraße stadteinwärts fahren und im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt in Richtung Aigner Straße nehmen. In dem Moment bog ein 36-Jähriger von der Bürgelsteinstraße in Richtung Gaisberstraße. Es kam zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge, die schwer beschädigt wurden und abgeschleppt werden mussten. Der jüngere Lenker hat sich Verletzungen im Nackenbereich zugezogen. Alkomattests zeigten, dass keiner der beiden alkoholisiert war.