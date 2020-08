Der Juli bescherte uns sechs gewitterfreie Tage

Schwere Regenfälle am Montag

Auf Österreich kommen nach einem sehr sommerlichen Start in den August am Samstag nun erneut teils heftige Gewitter zu. Bereits am Sonntag muss man bis spätestens zum Abend mit Schauern und Gewittern rechnen. Der Montag wird in ganz Österreich nass, lokal muss auch mit Überflutungen und Murenabgängen gerechnet werden. Wetterberuhigung ist aber in Sicht, bereits am Dienstag lassen die Regenfälle langsam nach.