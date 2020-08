Nach Vorwürfen: „Amtsärzte gehören entlastet“

Wie ausführlich berichtet, fühlen sich einige Tiroler Amtsärzte von der Sanitätsdirektion im Stich gelassen. Dem pflichtet auch Oberhofer bei. „Während man - gegen die Stimmen von uns NEOS - im Landhaus 15 neue Stellen in der Verwaltung geschaffen hat, lässt man die Amtsärzte komplett alleine. Zusätzlich müllt man sie auch noch mit sinnbefreiter Bürokratie zu und hindert sie so am Arbeiten“, ärgert sich der pinke Politiker.