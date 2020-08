Online-Sprachkurse: 20.000 Flüchtlinge nahmen teil

„Uns war es wichtig, dass die Menschen auch während der Phase der Ausgangsbeschränkungen intensiv Deutsch lernen“, so die Ministerin. In den drei Monaten seit der Einführung zeigten immerhin 20.000 nichtdeutschsprachige Kursteilnehmer vollen Einsatz. Geht es nach Raab, soll die Zahl aber auch künftig – Corona hin oder her – weiter steigen. Sie kündigte an, dass das Angebot im Netz „auch in Zukunft als Ergänzung zu regulären Deutschkursen stattfinden“ wird.